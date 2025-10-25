Hayal ettikleri tatil kabusa döndü! Turlar iptal oldu paralar yok oldu

İddiaya göre bir turizm firması finansman sıkıntısına girince planladığı turları iptal etti. Ancak turların iptal edilmesiyle birlikte yüzlerce kişi ödedikleri ücretleri geri alamadı. Firma iddiaya göre müşterilerine herhangi bir açıklama yapmadan iletişim kanallarını kapattı. Müşteriler satın aldıkları turların iptal edildiğini mesajla öğrendiklerini ancak sonrasında firmaya hiçbir şekilde ulaşamadıklarını söylüyor. Ama o firma tur satmaya da devam ediyor.

