25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hayal ettikleri tatil kabusa döndü! Turlar iptal oldu paralar yok oldu
Hayal ettikleri tatil kabusa döndü! Turlar iptal oldu paralar yok oldu

Hayal ettikleri tatil kabusa döndü! Turlar iptal oldu paralar yok oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 13:05
İddiaya göre bir turizm firması finansman sıkıntısına girince planladığı turları iptal etti. Ancak turların iptal edilmesiyle birlikte yüzlerce kişi ödedikleri ücretleri geri alamadı. Firma iddiaya göre müşterilerine herhangi bir açıklama yapmadan iletişim kanallarını kapattı. Müşteriler satın aldıkları turların iptal edildiğini mesajla öğrendiklerini ancak sonrasında firmaya hiçbir şekilde ulaşamadıklarını söylüyor. Ama o firma tur satmaya da devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hayal ettikleri tatil kabusa döndü! Turlar iptal oldu paralar yok oldu
İşte İzmir’de yaşlı adamın sele kapıldığı anlar!
İşte İzmir'de yaşlı adamın sele kapıldığı anlar!
Faik Çetiner hayatını kaybetti
Faik Çetiner hayatını kaybetti
MSB’den Uzay Komutanlığı paylaşımı!
MSB'den Uzay Komutanlığı paylaşımı!
Turlar iptal oldu paralar yok oldu
Turlar iptal oldu paralar yok oldu
Vatan Caddesi’nde yol çalışması çöktü, Fatih ekipleri müdahale etti
Vatan Caddesi’nde yol çalışması çöktü, Fatih ekipleri müdahale etti
Bodrum FK, Iğdır FK karşısında liderliğini koruma peşinde
Bodrum FK, Iğdır FK karşısında liderliğini koruma peşinde
Bursa hasretle beklediği yağmura kavuştu
Bursa hasretle beklediği yağmura kavuştu
Alkollü çıkan İETT şoförü görevden uzaklaştırıldı
Alkollü çıkan İETT şoförü görevden uzaklaştırıldı
Barajlarda su seviyesi yüzde 7 arttı
Barajlarda su seviyesi yüzde 7 arttı
Kemerburgaz yolu göle döndü: Araçlar güçlükle ilerledi
Kemerburgaz yolu göle döndü: Araçlar güçlükle ilerledi
Aile katliamı! Anne-babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne-babasını öldürüp intihar etti
Şişli’de rögar kapağı çıktı yol çöktü
Şişli'de rögar kapağı çıktı yol çöktü
Daha Fazla Video Göster