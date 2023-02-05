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Havaların soğumasıyla tezgahlar şenlendi! İşte balık fiyatlarında son durum

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 15:21
Havaların soğuması ile birlikte balık tezgahları hareketlendi. Hamsiden mezgite kadar tüm çeşitlerde fiyatlar 10 ila 20 lira arasında düştü. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Samsun'dan detayları aktardı.
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