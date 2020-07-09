- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Havai fişek taşıyan araçta patlama! Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce son gelişmeleri A Haber’de anlattı
Son dakika haberi... Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi şehit olurken, 6 kişi yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, patlamanın ardından A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi şehit olurken, 6 kişi ağır yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi şehit olurken, 6 kişi ağır yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.