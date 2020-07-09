Sakarya'da patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasındaki faciada patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda olduğu belirtildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "3 şehidimiz var." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın olduğu bölgeye geldi. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada 3 şehit olduğunu ve 12 yaralının olduğunu söyledi.
Son dakika haberine göre... Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 3 kişi şehit olurken 12 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaşanan feci patlamadan sonra açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "2 şehidimiz var." ifadelerini kullandı. Başkan Ekrem Yüce'den sonra açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan alınan son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın olduğu bölgeye geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taşınması için iki alternatif ortaya konuldu. Buraya getirdikleri patlayıcılar havai fişek olunca, oranın ormana yakın olması nedeniyle burada patlatmanın doğru olabileceği konusunda ilgili arkadaşlarımız karar verdiler. Tam boşaltma esnasında oldu. Hastanelerde 11 jandarma personelimiz var ve bir de şoför arkadaşımız var." dedi.
3 ŞEHİDİMİZ VAR
Geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlamanın olduğu belirtildi. 12 kişinin yaralandığı ifade edildi. Başkan Ekrem Yüce'den sonra açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.
Sakarya'da şehit olan üç jandarma personeli şehirlerdeki patlayıcı maddelerin taşınmasından ve imhasından sorumlu olan "Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT)" mensubu olduğu öğrenildi.
VALİ KALDIRIM: 3 ŞEHİDİMİZ, 6 YARALI VAR
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" dedi. Vali Kaldırım, olaydan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgiler verdi ve gelişmeleri aktardı
SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ
Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYORDU
3 Temmuz'da Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşanmış, patlama bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyordu.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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