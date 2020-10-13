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Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! O baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı
Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde çocuğunu kucağına alarak yangından kaçan baba Gökhan Şahin yaşanan felaketin sembolü oldu. Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerdeki baba alevlerden kaçış anını ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Baba Şahin, "O anda zaten kendinizi düşünmüyorsunuz" dedi.
Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde çocuğunu kucağına alarak yangından kaçan baba Gökhan Şahin yaşanan felaketin sembolü oldu. Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerdeki baba alevlerden kaçış anını ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Baba Şahin, "O anda zaten kendinizi düşünmüyorsunuz" dedi.