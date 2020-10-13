13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! O baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı

Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! O baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2020 08:48
Güncelleme:13.10.2020 09:32
Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde çocuğunu kucağına alarak yangından kaçan baba Gökhan Şahin yaşanan felaketin sembolü oldu. Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerdeki baba alevlerden kaçış anını ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Baba Şahin, "O anda zaten kendinizi düşünmüyorsunuz" dedi.

Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde çocuğunu kucağına alarak yangından kaçan baba Gökhan Şahin yaşanan felaketin sembolü oldu. Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerdeki baba alevlerden kaçış anını ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Baba Şahin, "O anda zaten kendinizi düşünmüyorsunuz" dedi.

Son dakika: Hataydaki yangın felaketinin sembolü oldu! Türkiyenin konuştuğu o görüntülerin kahramanı baba alevlerden kaçış anını A Habere anlattı SON DAKİKA: HATAY'DAKİ YANGIN FELAKETİNİN SEMBOLÜ OLDU! TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU O GÖRÜNTÜLERİN KAHRAMANI BABA ALEVLERDEN KAÇIŞ ANINI A HABER'E ANLATTI

O baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı
O baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Denize düşen kadını polis kurtardı
Denize düşen kadını polis kurtardı
28 yıl önce yanan orman eski günlerine döndü
28 yıl önce yanan orman eski günlerine döndü
Okullarda korona vakası çıkarsa ne olacak?
Okullarda korona vakası çıkarsa ne olacak?
İşte İzmir'i zehirleyen depo
İşte İzmir'i zehirleyen depo
Ok gibi saplandı! Trafik tıkandı
Ok gibi saplandı! Trafik tıkandı
Kabus sürüyor: Bu kez İstanbul! Genç avukattan acı haber
Kabus sürüyor: Bu kez İstanbul! Genç avukattan acı haber
Film gibi izlediler
Film gibi izlediler
Türk polisinden hassas davranış!
Türk polisinden hassas davranış!
Atadan toruna tohum seferberliği
Atadan toruna tohum seferberliği
Gelen sese bakınca neye uğradığını şaşırdı
Gelen sese bakınca neye uğradığını şaşırdı
Daha Fazla Video Göster