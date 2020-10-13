O ANDA TEK DÜŞÜNCEM OYDU

Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı Gökhan Şahin, "Eşimle çocuklarımın önümde koştuğunu fark ettim. Eşimin kucağından küçük oğlumu aldım. Eşime de dedim kaçabildiğimiz kadar uzağa kaçalım artık dedim. O anda zaten kendinizi düşünmüyorsunuz. Varınız yoğunuz her şeyiniz aileniz çoluğunuz çocuğunuz. O anda benim tek düşüncem oydu" dedi.