HaberlerGaleriSon dakika: Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı
Son dakika: Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı
Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde çocuğunu kucağına alarak yangından kaçan baba Gökhan Şahin yaşanan felaketin sembolü oldu. Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerdeki baba alevlerden kaçış anını ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Baba Şahin, "O anda zaten kendinizi düşünmüyorsunuz" dedi.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:23Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:33