13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı

Son dakika: Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı

Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde çocuğunu kucağına alarak yangından kaçan baba Gökhan Şahin yaşanan felaketin sembolü oldu. Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerdeki baba alevlerden kaçış anını ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Baba Şahin, "O anda zaten kendinizi düşünmüyorsunuz" dedi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 09:33
  • 1
  • 14
Son dakika: Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı

Hatay'ın Belen ilçesinde çocuğunu kucağına alarak yangından kaçan aileyi tüm Türkiye izledi ve bu görüntüler yaşanan felaketin sembolü oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Son dakika: Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı

O baba alevlerden kaçış anını ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

  • 3
  • 14
Son dakika: Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı

O ANDA TEK DÜŞÜNCEM OYDU

Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı Gökhan Şahin, "Eşimle çocuklarımın önümde koştuğunu fark ettim. Eşimin kucağından küçük oğlumu aldım. Eşime de dedim kaçabildiğimiz kadar uzağa kaçalım artık dedim. O anda zaten kendinizi düşünmüyorsunuz. Varınız yoğunuz her şeyiniz aileniz çoluğunuz çocuğunuz. O anda benim tek düşüncem oydu" dedi.

  • 4
  • 14
Son dakika: Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı

Yaşanan yangın felaketi yüzlerce hektar ormanı küle çevirirken yerleşim alanlarında da büyük hasara yol açtı.

  • 5
  • 14
Son dakika: Hatay'daki yangın felaketinin sembolü oldu! Türkiye'nin konuştuğu o görüntülerin kahramanı baba alevlerden kaçış anını A Haber'e anlattı

Hafızalara kazınan o görüntüler böyle kaydedilmişti.