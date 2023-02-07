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Hatay Antakya’daki depremde tüyleri diken diken eden an: Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okudu

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Giriş: 07.02.2023 20:59
Türkiye'yi yasa boğan 7,7'lik Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir vatandaşın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen depremlerde en çok yıkımın yaşandığı noktalardan biri de Hatay'ın Antakya ilçesi oldu.

Enkaz altında kalan bir vatandaşın çektiği videoda molozların arasında Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Kur'an-ı Kerim okuyan kişinin yakınlarına gönderdiği videoda kurtarılmayı beklerken kayda aldığı o anlar izleyenleri duygulandırdı.

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