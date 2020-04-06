Hastalara umut oldu! Koronavirüsten 86 yaşında kurtuldu

Yeni tip koronavirüsü ve birden fazla kronik rahatsızlığı yenmeyi başaran 86 yaşındaki Resmiye Işık, hastalıkla mücadele eden diğer hastalara umut verdi. Işık, yaptığı açıklamada, "Hastalığı yendim, çok mutluyum. Allah herkesi bu belalardan korusun." dedi.