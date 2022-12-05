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Videolar Yaşam Videoları Hakkari’de KATLİAM GİBİ olay! Eşi ile doktor yeğenini öldürdü, sonra intihar etti! KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER...

Hakkari’de KATLİAM GİBİ olay! Eşi ile doktor yeğenini öldürdü, sonra intihar etti! KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER...

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Giriş: 05.12.2022 18:30
SON DAKİKA VİDEO YAŞAM HABERLERİ | Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. eşi Evin Ç.'yi tabancayla vurup, doktor yeğeni Haşim Ç.'yi öldürdükten sonra silahı kendisine de ateşledi. Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç., hastanede kurtarılamadı. İşte katliamın yaşandığı olay yerinden görüntüler...
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