05 Aralık 2022, Pazartesi
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Hakkari’de KATLİAM GİBİ olay! Eşi ile doktor yeğenini öldürdü, sonra intihar etti! KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER...
SON DAKİKA VİDEO YAŞAM HABERLERİ | Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. eşi Evin Ç.'yi tabancayla vurup, doktor yeğeni Haşim Ç.'yi öldürdükten sonra silahı kendisine de ateşledi. Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç., hastanede kurtarılamadı. İşte katliamın yaşandığı olay yerinden görüntüler...