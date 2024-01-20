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Hakkari'de 2 bin 800 rakımda kayak keyfi! A Haber o anları görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 11:26
Terörden arındırılan Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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