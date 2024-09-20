20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Hakkari Havalimanı'nda panik anları! Uçak pistten çıktı

Hakkari Havalimanı'nda panik anları! Uçak pistten çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2024 14:36
Ankara'dan Hakkari'ye sefer yapan AJet firmasına ait yolcu uçağı, Hakkari'ye iniş sırasında olumsuz hava koşulları nedeniyle pistten çıktı. Olayda yaralanan olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı. A Haber canlı yayınına katılan Hakkari Valisi Ali Çelik, uçağın 5 metre pistten çıktığını ve uçakta bulunan 180 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan AJet firmasına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı. Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30'da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı. Pisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.

Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi. Aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar'ın da bulunan uçakta bekleyiş sürüyor.

"UÇAK 5 METRE PİSTTEN ÇIKTI"
A Haber canlı yayınına katılan Hakkari Valisi Ali Çelik, "11.30 Esenboğa'dan kalkan uçak yaklaşık 5 metre kadar pistin son noktasında toprak alana kaymış. 180'e yakın yolcunun sağlık durumunda bir olumsuzluk yok. Tahliye planlaması yapıldı ve yolcularımızın hepsi tahliye edilmiş durumda" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fizyoterapist bir gece 550 bin dolandırıldı
Fizyoterapist bir gece 550 bin dolandırıldı
Hakkari Havalimanı’nda panik anları! Uçak pistten çıktı
Hakkari Havalimanı'nda panik anları! Uçak pistten çıktı
Köpekler yüzünden evlerini taşıyacaklar
Köpekler yüzünden evlerini taşıyacaklar
Termik santralde heyelan!
Termik santralde heyelan!
Müge Anlı’da 18 yıllık cinayet çözüldü!
Müge Anlı’da 18 yıllık cinayet çözüldü!
Esmer ekmeğe hile karıştı!
Esmer ekmeğe hile karıştı!
Merada 10 metrelik obruk oluştu!
Merada 10 metrelik obruk oluştu!
Çoban köpeği küçük köpeği parçaladı!
Çoban köpeği küçük köpeği parçaladı!
Dilan Çırak pişman olmadı
Dilan Çırak pişman olmadı
Bolu’daki kömür madeninde kaza!
Bolu’daki kömür madeninde kaza!
Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Gerilim hattında Kudüs sokakları!
Gerilim hattında Kudüs sokakları!
Daha Fazla Video Göster