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Hakkari Havalimanı'nda panik anları! Uçak pistten çıktı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan AJet firmasına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı. Ankara Esenboğa Havalimanından saat 11.30'da havalanan uçak, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kayarak pistten çıktı. Pisten çıkarak çamura saplanan ve doluluk oranının tam olduğu uçakta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmazken, havalimanı yetkilileri yolcuların tahliyesi için çalışma başlattı.
Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi. Aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar'ın da bulunan uçakta bekleyiş sürüyor.
"UÇAK 5 METRE PİSTTEN ÇIKTI"
A Haber canlı yayınına katılan Hakkari Valisi Ali Çelik, "11.30 Esenboğa'dan kalkan uçak yaklaşık 5 metre kadar pistin son noktasında toprak alana kaymış. 180'e yakın yolcunun sağlık durumunda bir olumsuzluk yok. Tahliye planlaması yapıldı ve yolcularımızın hepsi tahliye edilmiş durumda" dedi.