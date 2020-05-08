Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalktığı 65 yaş üstü yaşlılar nasıl spor yapmalı? |Video

65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ancak belirli gün ve saat aralığında artık sokağa çıkmalarına izin verilecek. Peki 65 yaş üstü izin gününde nasıl spor yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Spor Eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı A Haber ekranında anlattı.

65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ancak belirli gün ve saat aralığında artık sokağa çıkmalarına izin verilecek. Peki 65 yaş üstü izin gününde nasıl spor yapmalı? Nelere dikkat etmeli?

Spor Eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı A Haber ekranında anlattı.