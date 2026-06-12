Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yerini serin havaya bırakıyor
Haftanın son iş gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarılar peş peşe geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azalırken, hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, beklenen hava durumu değişikliklerini ve Avrupa'yı bekleyen aşırı sıcak dalgasının Türkiye'ye etkilerini A Haber ekranlarında değerlendirdi.