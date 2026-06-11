Ayşe öğretmenin erkek arkadaşının ifadesi alındı! Detaylar A Haber'de

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görevli öğretmen Irmak Ayşe Koparan'dan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapılmış, adrese giren ekipler Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, ası suretiyle intihar olayıyla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği ifade edilmişti. Olaya dair gelişme yaşandı ve Koparan'ın erkek arkadaşının ifadesi alındı.