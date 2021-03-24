Günlük vaka sayısı alarm veriyor! 30 bin sınırında... | 24 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı. Gelen son dakika haberine göre günlü vaka sayısı 30 bin sınırına dayanırken vefat sayısındaki tedirgin eden yükseliş ise devam etti. İşte 24 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosunun detayları..

SON DAKİKA HABERİ | Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı: Bugün 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi, 146 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Mart 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 221 bin 738 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1142 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 146 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e çıktı.

Toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.