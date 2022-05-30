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Güneş kremi alırken nelere dikkat edilmeli? Güneş kremi nasıl kullanılmalı?

A Haber
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Giriş: 30.05.2022 16:41
Sıcakların artmasıyla birlikte güneş kremi kullanmanın önemi daha da öne çıktı. Peki güneş kremi alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Nazan Yılmaz değerlendirdi.
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