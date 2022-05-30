30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Güneş kremi alırken nelere dikkat edilmeli? Güneş kremi nasıl kullanılmalı?
Sıcakların artmasıyla birlikte güneş kremi kullanmanın önemi daha da öne çıktı. Peki güneş kremi alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Nazan Yılmaz değerlendirdi.