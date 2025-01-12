Gündelikçi fiyatları uçtu! Günlük ev temizliği 3 bin lira

Özellikle çalışan kadınların en büyük yardımcılarından biri de "gündelikçiler". Büyükşehirlerde önemli bir istihdam kapısı. Ancak bugünlerde büyük bir şikayetin de konusu. Çünkü yeni yılla birlikte ücretlerine yüzde 100'e yakın zam yaptılar. İddialara göre bunun nedeni ise gündelikçilerin kendi aralarında kurdukları koalisyon...

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