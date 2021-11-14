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Gümüşhane'de korkunç kaza! Freni boşalan kamyonet önce otomobile sonra kaldırımdaki yayalara çarptı | İşte o anlar...

İHA
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Giriş: 14.11.2021 18:13
Gümüşhane’de freni boşalan kamyonet, otomobile çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen 2 yayaya ve demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı olay yerinde bulnan güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Fuadiye Kavşağı orman işletme rampasından aşağıya inen İsmet Ayar (72) yönetimindeki 29 AAG 867 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu transit yola kontrolsüz şekilde çıktı.

O sırada transit yoldan geçen Ömercan Şen (33) yönetimindeki 61 SB 996 plakalı otomobile çarpan kamyonet, ardından kaldırımda yürüyen Resul (49) ve Hatice Taşdelen'e (45) çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerleri kırarak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ayar ile aynı araçta bulunan eşi Naciye Ayar (71), otomobil sürücüsü Şen ile kaldırımda yürüyen Resul ve Hatice Taşdelen yaralandı.

KAZA ANI KEMERADA...

Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaldırımda yürürken yaralanan Hatice Taşdelen durumunun ağır olması nedeniyle Trabzon'a sevk edildi.

Kaza anı olay yerinde bulnan güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.



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