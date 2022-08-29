29 Ağustos 2022, Pazartesi
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Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktı
Konser sırasında imam hatiplilerle ilgili skandal açıklamalara imza atan Gülşen tutuklanmıştı. Avukatının itirazı sonrası mahkeme tahliyesine karar verdi. İşte Gülşen'in Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktığı anların görüntüleri...