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Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktı

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Giriş: 29.08.2022 15:04
Konser sırasında imam hatiplilerle ilgili skandal açıklamalara imza atan Gülşen tutuklanmıştı. Avukatının itirazı sonrası mahkeme tahliyesine karar verdi. İşte Gülşen'in Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktığı anların görüntüleri...
Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden çıktı
Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktı
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