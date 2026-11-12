Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Ses kayıtlarındaki erkek kim?

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ev içi güvenlik kameralarının ses kayıtları çözümlendi. Hazırlanan ikinci raporda 20 ses kaydı incelenirken, kayıtlarda bir erkeğe ait olduğu öne sürülen konuşmalar dikkat çekti. Kayıt dökümünde yer alan "Ben kapattım kameraları" sözleri yeni soru işaretlerini beraberinde getirirken, Güllü'nün oğlu yeni bir suç duyurusunda bulundu. Peki, kayıtlardaki erkek sesi kime ait? Yeni suç duyurusunun ayrıntıları neler? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktarıyor.