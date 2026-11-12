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Arnavutköy'ün çevreci projeleri COP31'de! Yeşil vizyon dünyaya tanıtıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arnavutköy'ün çevreci projeleri COP31'de! Yeşil vizyon dünyaya tanıtıldı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, Türkiye'deki yerel yönetimlerin çevre dostu projelerine de ev sahipliği yapıyor. İstanbul Arnavutköy Belediyesi, deniz dalgalarından elektrik üretimi ve atık lastiklerden gürültü bariyeri yapımı gibi yenilikçi projelerini uluslararası katılımcılara tanıttı. Yenilenebilir enerji, atıkların geri dönüşümü ve sürdürülebilir şehircilik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken belediye, çevreci uygulamalarını COP31'de dünya sahnesine taşıdı.

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