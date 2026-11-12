1 milyon kişiyi ilgilendiriyor! GSS prim borçları siliniyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren yeni torba kanun teklifinde sona gelindi. AK Parti tarafından hazırlanan 15 maddelik düzenlemenin bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Teklif kapsamında GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenleme ve 10 yıllık zaman aşımı uygulaması gündemde. Peki, hangi dönemlere ait GSS borçları silinecek? Düzenlemeden kimler yararlanabilecek? Meclis'e sunulması beklenen teklifin ayrıntılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan aktarıyor.