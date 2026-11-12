İzmir'deki fabrika faciasında 9 tutuklama! Yönetim Kurulu Başkanı'na ev hapsi

İzmir'deki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Facianın ardından gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki, 18 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin soruşturmada hangi gelişmeler yaşandı? Tutuklanan şüpheliler hakkında hangi kararlar verildi? Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktarıyor.