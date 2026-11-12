Başkan Erdoğan'dan COP31'de yoğun diplomasi trafiği! Üç liderle kritik görüşme

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde dördüncü güne girilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları sürüyor. Zirve kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sudan lideri Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, bölgesel gelişmeleri ele aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesinde İran-ABD çatışmasının sona ermesi ve müzakere masasının kurulması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, barış çabalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Peki, Başkan Erdoğan'ın bugünkü programında neler var? COP31 İş Forumu'nda hangi mesajları verecek? Antalya'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarıyor.