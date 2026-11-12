116 suçtan aranan örgüt elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı!
Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalandı. Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ardından yakalanan Sayal'ın Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Öte yandan Çiftçi, son 11 ayda 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Peki, Sercan Sayal nasıl yakalandı? Operasyonun ayrıntıları neler? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Şener Çetin aktarıyor.