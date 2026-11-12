Adana merkezli 4 ilde Şirinler suç örgütüne operasyon! 45 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 89 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 45 şüpheli yakalandı. Cezaevinde bulunan 16 kişiye de gözaltı işlemi uygulandı. Firari 28 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, kameraman Okan Can Sapkayalı ile birlikte operasyonun ayrıntılarını aktardı.