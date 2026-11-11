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Güllü'nün ölümü davasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu bu kez sanık olarak hakim karşısında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güllü'nün ölümü davasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu bu kez sanık olarak hakim karşısında

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, “yalan ifade verme” suçlamasıyla Yalova'da hakim karşısına çıktı. Daha önce tanık olarak adı geçen Ulu, bu kez sanık sıfatıyla yargılandı. “Tuğyan bana baskı yaptı” ve “Cinayeti korktuğum için söyleyemedim” şeklindeki ifadeleri gündeme gelen Ulu'nun mahkemede neler söylediği merak konusu oldu. Bir sonraki duruşmanın 3 Şubat'a ertelendiği belirtilirken, davadaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Mısır aktarıyor.

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