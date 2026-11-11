İtalya'da 300'den fazla okula bomba ihbarı! Okullar tahliye edildi

İtalya genelinde 300'den fazla okula e-posta yoluyla bomba ihbarı yapılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Başkent Roma başta olmak üzere çok sayıda okul tedbir amacıyla tahliye edilirken binalarda bomba araması gerçekleştirildi. İskoçya ve Kuzey İrlanda'da da benzer ihbarların yapıldığı bildirildi. İtalya'da hükümetin acil toplantı gerçekleştirdiği belirtilirken, Başbakan Giorgia Meloni tehlike bulunmadığını açıkladı. Peki, Avrupa'da peş peşe yapılan bomba ihbarlarının arkasında ne var? İtalya'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktarıyor.