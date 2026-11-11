Kazakistan'dan A Haber'e özel COP31 açıklaması! Türkiye'nin 3 girişimine destek

Kazakistan Çevre Bakan Yardımcısı Mansur Oşurbayev, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Zirvenin organizasyonu ve sağlanan destekler için Türkiye'ye teşekkür eden Oşurbayev, Türkiye'nin 2035 yılına kadar elektrifikasyon oranını yüzde 35'e çıkarma hedefi, Sıfır Atık Girişimi ve sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesi çalışmalarına Kazakistan'ın da öncelik verdiğini belirtti. Ülkesinin döngüsel ekonomi ve karbon nötrlüğü hedeflerine ilişkin çalışmalarını anlatan Oşurbayev, yeni kurulan Alatau şehrindeki sürdürülebilir kalkınma projelerine dikkat çekti. Kazakistan'ın enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 7'yi aştığını da ifade etti.