Kosova Çevre Bakanı A Haber'e konuştu: "Türkiye yardım etmeseydi COP31 Zirvesi'ne katılamazdık"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi dünyanın dört bir yanından yoğun katılımla devam ederken, Kosova Çevre Bakanı Fitore Pacolli, A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in sorularını yanıtladı. Zirvenin ilk gününde çok kritik açıklamalarda bulunan Pacolli, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan Kosova'nın zirveye katılımını Türkiye'nin sağladığını belirterek hem Türkiye'ye hem de stantlarını paylaşan Arnavutluk'a minnettar olduklarını vurguladı; Kosova'nın enerji stratejisini ve Rus gazına bağımlı olmadıkları için savaştan neden etkilenmediklerini A Haber canlı yayınında anlattı.