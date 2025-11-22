22 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Güllü'nün kızı ve arkadaşı uyuşturucu testi için örnek verdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 18:25
Yalova’da ünlü sanatçı Güllü’nün 5. kattan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, olay sırasında evde bulunan kızı ve arkadaşı kendi rızalarıyla hastanede uyuşturucu testi yaptırdı. Avukatları, haklarında gözaltı ya da tutuklama olmadığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
