Güllü’nün çocukları konuştu ATV Haber’e konuştu: İftiralar çok ağır

Arabeskin güçlü sesi Güllü'nün ani ölümü geride cevap bekleyen birçok soru bırakmıştı. Cinayet iddiası, adli tıp raporuyla ortadan kalktı. Ama çocukları hakkında da pek çok iddia atılmıştı ortaya. Hatta olaydan bir gün sonra eve dördüncü bir kişinin girmiş olabileceği de konuşulmuştu. Güllü'nün çocukları, haklarındaki tüm iddialara ekip arkadaşlarımıza anlattı.

