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Grip aşısı kimlere yaptırabiliyor

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Giriş: 16.09.2023 15:57
Grip aşısı uygulama takvimi belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı uygulamasının devreye alınacağı tarihi ve aşının uygulanacağı kişileri sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, grip aşısı uygulaması ne zaman başlayacak, kimlere yapılacak?
Grip aşısı kimlere yaptırabiliyor
Grip aşısı kimlere yaptırabiliyor
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