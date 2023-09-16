Grip aşısı kimlere yaptırabiliyor

Grip aşısı uygulama takvimi belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı uygulamasının devreye alınacağı tarihi ve aşının uygulanacağı kişileri sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, grip aşısı uygulaması ne zaman başlayacak, kimlere yapılacak?