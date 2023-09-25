Görüntüler Rize'den! Afacan yavru böyle düştü... Anne ve yavruları fotokapana takıldı

Yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Anne ve yavru yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara takıldı. İşte o görüntüler...

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