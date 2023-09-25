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Görüntüler Rize'den! Afacan yavru böyle düştü... Anne ve yavruları fotokapana takıldı

Yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Anne ve yavru yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara takıldı. İşte o görüntüler...

İHA
Giriş Tarihi: 25.09.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 13:03
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Görüntüler Rize’den! Afacan yavru böyle düştü... Anne ve yavruları fotokapana takıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görüntüler Rize’den! Afacan yavru böyle düştü... Anne ve yavruları fotokapana takıldı

Bu çerçevede anne ve yavru yaban keçilerinin, Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki görüntüleri fotokapana yansıdı.

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Görüntüler Rize’den! Afacan yavru böyle düştü... Anne ve yavruları fotokapana takıldı

DKMP Genel Müdürlüğü ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Anne ve yavru yaban keçileri Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın muhteşem doğası ile birlikte fotokapanlarımıza görüntülendi" ifadelerine yer verdi.

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Görüntüler Rize’den! Afacan yavru böyle düştü... Anne ve yavruları fotokapana takıldı

Yavrunun düşme anı böyle kayda geçti.

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Görüntüler Rize’den! Afacan yavru böyle düştü... Anne ve yavruları fotokapana takıldı

RESMEN RÖVAŞATA ÇEKTİ!

Yaban keçilerinin dağ yamaçlarına tırmandığı görüntüler fotokapana yansıdı.