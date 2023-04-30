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Görüntüler Malatya'dan! Nisan ayında kar sürprizi

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Giriş: 30.04.2023 06:47
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir süredir etkili olana sağanak yağış kara dönüştü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı evlerinin çatıları ile kayısı ağaçlarını beyaza bürüdü.
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