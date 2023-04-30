Görüntüler Malatya'dan! Nisan ayında kar sürprizi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir süredir etkili olana sağanak yağış kara dönüştü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı evlerinin çatıları ile kayısı ağaçlarını beyaza bürüdü.

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