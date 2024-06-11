Görme engelli çiftin yaşam azmi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çalışan yüzde 100 görme engelli Doğan Yurt ile yüzde 50 görme engelli eşi Zehra Yurt, yaşam azmi ile örnek oluyor. Köyde yaşayan çift, birlikte tarlada çalışıyor, koyun sağıyor, dağda hayvan otlatıyor.

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