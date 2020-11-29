Görenler hayrete düştü! Vosvoslar trafikte maske taktı

İstanbul Esenler Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için rengarenk vosvoslara maske taktı. Vosvoslar sokak sokak gezerek maskenin önemine vurgu yaptı. İşte o renkli görüntüler...

İstanbul Esenler Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için rengarenk vosvoslara maske taktı. Vosvoslar sokak sokak gezerek maskenin önemine vurgu yaptı. İşte o renkli görüntüler...

Renkli renkli vosvoslar koronavirüse farkındalık yaratmak için maskeleriyle trafiğe çıktı.

Böylelikle İstanbul sokaklarında hem renkli görüntüler ortaya çıktı hem de maskenin önemi vurgulandı.