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Görenler hayrete düştü! Vosvoslar trafikte maske taktı
İstanbul Esenler Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için rengarenk vosvoslara maske taktı. Vosvoslar sokak sokak gezerek maskenin önemine vurgu yaptı. İşte o renkli görüntüler...
İstanbul Esenler Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için rengarenk vosvoslara maske taktı. Vosvoslar sokak sokak gezerek maskenin önemine vurgu yaptı. İşte o renkli görüntüler...
Renkli renkli vosvoslar koronavirüse farkındalık yaratmak için maskeleriyle trafiğe çıktı.
Böylelikle İstanbul sokaklarında hem renkli görüntüler ortaya çıktı hem de maskenin önemi vurgulandı.