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Görenler hayrete düştü! Vosvoslar trafikte maske taktı

A Haber
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Giriş: 29.11.2020 10:10
Güncelleme:29.11.2020 10:16
İstanbul Esenler Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için rengarenk vosvoslara maske taktı. Vosvoslar sokak sokak gezerek maskenin önemine vurgu yaptı. İşte o renkli görüntüler...

İstanbul Esenler Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için rengarenk vosvoslara maske taktı. Vosvoslar sokak sokak gezerek maskenin önemine vurgu yaptı. İşte o renkli görüntüler...

Vosvoslar trafikte görenleri hayrete düşürdü! Koronavirüs için... VOSVOSLAR TRAFİKTE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ! KORONAVİRÜS İÇİN...

Renkli renkli vosvoslar koronavirüse farkındalık yaratmak için maskeleriyle trafiğe çıktı.

Böylelikle İstanbul sokaklarında hem renkli görüntüler ortaya çıktı hem de maskenin önemi vurgulandı.

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