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Vosvoslar trafikte görenleri hayrete düşürdü! Koronavirüs için...

İstanbul Esenler Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için rengarenk vosvoslara maske taktı. Vosvoslar sokak sokak gezerek maskenin önemine vurgu yaptı. İşte o renkli görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 29.11.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 10:17
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Vosvoslar trafikte görenleri hayrete düşürdü! Koronavirüs için...

Renkli renkli vosvoslar koronavirüse farkındalık yaratmak için maskeleriyle trafiğe çıktı.

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Vosvoslar trafikte görenleri hayrete düşürdü! Koronavirüs için...

Böylelikle İstanbul sokaklarında hem renkli görüntüler ortaya çıktı hem de maskenin önemi vurgulandı.

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Vosvoslar trafikte görenleri hayrete düşürdü! Koronavirüs için...

İşte renkli görüntüler...

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Vosvoslar trafikte görenleri hayrete düşürdü! Koronavirüs için...
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Vosvoslar trafikte görenleri hayrete düşürdü! Koronavirüs için...