Vosvoslar trafikte görenleri hayrete düşürdü! Koronavirüs için...

İstanbul Esenler Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için rengarenk vosvoslara maske taktı. Vosvoslar sokak sokak gezerek maskenin önemine vurgu yaptı. İşte o renkli görüntüler...