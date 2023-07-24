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Gören inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın

İHA
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Giriş: 24.07.2023 09:47
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde siyah beyaz benekli renkleriyle doğan ve görüntüsüyle inek yavrusunu andıran küçük manda dikkat çekti. Manda yavrusunu çevre köylerden dahi görmeye gelenler var.
Görenler inek sanıyor GÖRENLER İNEK SANIYOR

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Gören inek sanıyor!
Gören inek sanıyor!
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