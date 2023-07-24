Gören inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde siyah beyaz benekli renkleriyle doğan ve görüntüsüyle inek yavrusunu andıran küçük manda dikkat çekti. Manda yavrusunu çevre köylerden dahi görmeye gelenler var.

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