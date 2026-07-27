Erbaa'da kesme çiçek üretimi ihracatla büyüyor

Kesme çiçek üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretim ve ihracat hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 600 dekarlık seralarda 20 farklı çiçek çeşidi yetiştirilirken, Avrupa başta olmak üzere yurt dışına gerçekleştirilen ihracat üreticilerin yüzünü güldürüyor. A Haber Muhabiri Murat Onur ile Kameraman Halil İbrahim Yel, Erbaa'daki üretim sürecini yerinde görüntüleyerek detayları aktardı. Kooperatif Başkanı Ömer Demir ise A Haber canlı yayınında çiçek yetiştiriciliği ve ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.