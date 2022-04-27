27 Nisan 2022, Çarşamba
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Gökhan Argın’ın cezası açıklandı! Aleyna Ağgül 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakmıştı
Son dakika haberine göre: Geçtiğimiz yaz canına kıyan Aleyna Ağgül, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı bir not bırakmıştı. Ağgül'ün ölümünden sonra tutuklanan Gökhan Argın’ın cezası açıklandı.