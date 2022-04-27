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Gökhan Argın’ın cezası açıklandı! Aleyna Ağgül 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakmıştı

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Giriş: 27.04.2022 16:09
Son dakika haberine göre: Geçtiğimiz yaz canına kıyan Aleyna Ağgül, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı bir not bırakmıştı. Ağgül'ün ölümünden sonra tutuklanan Gökhan Argın’ın cezası açıklandı.
Gökhan Argın’ın cezası açıklandı!
Gökhan Argın’ın cezası açıklandı!
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