Gıda sahtekarlarının zeytinyağındaki hileleri! Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli?

Sağlık için faydalı olan Akdeniz tipi beslenmenin vazgeçilmez unsuru "zeytinyağı" mutfakların olmazsa olmazı. Ancak "natürel zeytinyağı" hileye en çok maruz kalan tarım ürünlerinden biri. Gıda sahtekarları, zeytinyağına çeşitli yağlar karıştırıp orjinalmiş gibi satıyorlar, yani soframıza gelen zeytinyağı yerine riviera yağı ve tohum yağı olabiliyor.

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