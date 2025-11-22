22 Kasım 2025, Cumartesi

Doğalgaz hattı patladı: Facia kıl payı atlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 17:07
Viranşehir Uğur Boran Caddesi'nde yürütülen doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında kepçenin boruya zarar vermesi sonucu hat patladı. Yaklaşık 30 dakika boyunca gazın kontrolsüz şekilde havaya sızdığı olayda, bölgede trafik ve yaya akışının devam etmesi nedeniyle büyük bir facia son anda önlendi. Patlamanın ardından sahadaki ekipler, hattı geçici sıkıştırma yöntemiyle kapatarak gaz akışını durdurdu. İşçiler, muhtemel bir tehlikeye karşı araç ve yaya geçişini engellemek için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, hattın tamamen onarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.
