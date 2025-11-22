Yusufeli Barajı 3 yaşında

Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, faaliyete geçmesinin ardından üçüncü yılını geride bıraktı. Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen dev proje, enerji üretiminde gösterdiği performansla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, barajın 3. yılına özel hazırladığı video ile son üç yıla ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre Yusufeli Barajı, işletmede olduğu sürede toplam 3,7 milyar kWh enerji üretti. Barajın yıllık üretim kapasitesi ise 1 milyar 888 milyon kWh olarak açıklandı.

