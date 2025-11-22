22 Kasım 2025, Cumartesi

Yusufeli Barajı 3 yaşında
Yusufeli Barajı 3 yaşında

Yusufeli Barajı 3 yaşında

Giriş: 22.11.2025 17:06
Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, faaliyete geçmesinin ardından üçüncü yılını geride bıraktı. Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen dev proje, enerji üretiminde gösterdiği performansla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, barajın 3. yılına özel hazırladığı video ile son üç yıla ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre Yusufeli Barajı, işletmede olduğu sürede toplam 3,7 milyar kWh enerji üretti. Barajın yıllık üretim kapasitesi ise 1 milyar 888 milyon kWh olarak açıklandı.
