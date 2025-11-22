Beyoğlu’nda güven timleri yankesiciyi suçüstü böyle yakaladı

Edinilen bilgilere göre olay 13 Eylül'de Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'nde yaşandı. Bölgede görevli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı izlemeye başladı. Şahsın montuyla perdeleme yaparak bir vatandaşın cüzdanını aldığını tespit eden polis ekipleri, harekete geçti. Suçüstü yakalanan zanlı C.Ç.(30) polis merkezine götürüldü. Şahsın benzer suçlardan sabıkasının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

