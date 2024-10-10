Gerçek zeytin yağı nasıl anlaşılır? A Haber araştırdı

Son dönemde gıda ürünlerinde yaşanan taklit ve tağşiş haberleri tüketicileri tedirgin etti. Özellikle zeytinyağında çıkan maddeler ağızları açık bıraktı. Peki gerçek zeytin yağı nasıl anlaşılır? A Haber ekiplerden Vedat Sezer öğretim üyesi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu’ya sordu. İşte cevaplar…

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