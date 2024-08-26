26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Genç kız babası tarafından öldürüldü! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir’in Gönen ilçesinde Murat Sevilen kızı Eylem Sevilen’i oğum gününe gitmek istediği için boğarak öldürmüştü. Korkunç cinayet, Eylem Sevilen’in annesi Hafize Sevilen’in eve gelmesiyle birlikte ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Murat Sevilen polis ekipleri tarafından yakalanmış ve adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer yandan Murat Sevilen’in daha önce de bir suçtan sabıkası olduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi. Eylem Sevilen’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Gönen Veysel Karani Camii’ne getirildi. Eylem Sevilen’in cenazesi burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Eylem Sevilen’in cenazesine annesi Hafize Sevilen, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Genç kız, gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.