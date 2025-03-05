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Genç adamı hayattan koparan 17 yaşındaki sürücüye 1 yıl 4 ay ceza verildi

Genç adamı hayattan koparan 17 yaşındaki sürücüye 1 yıl 4 ay ceza verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 16:46
Mersin'in Mut ilçesinde bir gencin ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan 17 yaşındaki sürücüye mahkemeye heyeti 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada verilen ceza aileyi üzerken, avukatları bir canın cezasının bu kadar düşük olmaması gerektiğini savundu.
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Genç adamı hayattan koparan 17 yaşındaki sürücüye 1 yıl 4 ay ceza verildi
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