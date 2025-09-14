14 Eylül 2025, Pazar

Geçmişten günümüze nüfus planlaması

ahaber.com.tr
14.09.2025
Nüfus tarih boyunca devletlerin hem en büyük gücü hem de en büyük sorunu oldu. Geçmişten bugüne yalnızca sayılar değil o sayıların niteliği de büyük önem arz etti. Bugün ise nüfus meselesi hem ülkemizin hem de dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, tarihsel süreçte nüfus planlamaları nasıl şekillendi? Hangi unsurlar nüfusu etkiledi? Tüm bu soruların yanıtları Meral Dağlılar'ın özel haberinde...
